Wahlversprechen vor Umsetzung RLP plant Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Sebastian Stein 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Straßenausbaubeiträge gibt es in dieser Form nur noch in Rheinland-Pfalz. Kein anderes Bundesland verpflichtet die Kommunen dazu, Eigentümer am Straßenausbau finanziell zu beteiligen. Das soll sich nun ändern. Stefan Sauer/dpa. picture alliance/dpa

Das Land will die umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz abschaffen. Nach Informationen unserer Zeitung hat die Schnieder-Regierung für den ersten Schritt nun Geld im Haushalt eingeplant.

Kommende Woche Dienstag stimmt der rheinland-pfälzische Ministerrat über den ersten Haushaltsentwurf der neuen schwarz-roten Landesregierung ab. Im Anschluss will Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) die Zahlen der Öffentlichkeit präsentieren. Weniger spannend als die blanken Summen sind die daraus ersichtlichen ersten Projekte der Koalition.







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