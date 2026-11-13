Das Land will die umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz abschaffen. Nach Informationen unserer Zeitung hat die Schnieder-Regierung für den ersten Schritt nun Geld im Haushalt eingeplant.
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Kommende Woche Dienstag stimmt der rheinland-pfälzische Ministerrat über den ersten Haushaltsentwurf der neuen schwarz-roten Landesregierung ab. Im Anschluss will Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) die Zahlen der Öffentlichkeit präsentieren. Weniger spannend als die blanken Summen sind die daraus ersichtlichen ersten Projekte der Koalition.