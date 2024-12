Kostenlos Parken und Busfahren Samstags umsonst: Städte locken zum Adventseinkauf 12.12.2024, 10:24 Uhr

i Viele Städte im Land wollen Menschen mit Vergünstigungen in die Innenstädte locken. picture alliance/dpa

Kostenlos mit dem Bus zum Neuwieder Weihnachtsmarkt oder umsonst in der Mayener Innenstadt parken: An den Adventssamstagen wollen Städte in der Region Menschen mit besonderen Angeboten zu den Weihnachtsmärkten und in die Innenstädte locken.

Noch schnell Geschenke kaufen oder für einen Glühwein auf den Weihnachtsmarkt: Um das einfacher und angenehmer zu machen, verzichten einige Gemeinden in Rheinland-Pfalz an den Adventssamstagen auf Park- oder Busgebühren. So können in Neuwied alle innerstädtischen Buslinien an den Adventssamstagen ohne Ticket genutzt werden.

