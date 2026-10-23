Das Bundesland könnte die angestrebten Werte demnach erreichen. Vor allem die Umstellung auf «grünen Stahl» soll den CO2-Ausstoß senken.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland ist beim Klimaschutz nach Einschätzung der SPD-Landesregierung auf Kurs. Die Treibhausgasemissionen lagen 2023 mit rund 13,4 Millionen Tonnen 53 Prozent unter dem Niveau von 1990, wie das Umweltministerium in Saarbrücken mitteilte. Bis 2030 könnten sie nach aktuellen Projektionen um rund 65,5 Prozent sinken. Damit würde das Bundesland sein gesetzliches Klimaziel von mindestens 65 Prozent Minderung erreichen. Das geht aus dem ersten Monitoringbericht der Regierung hervor.

Solarenergie legt deutlich zu

Besonders bei der Solarenergie sieht die Landesregierung Fortschritte: Seit 2020 hat sich die installierte Photovoltaikleistung mehr als verdoppelt. Ende März waren mehr als 1.200 Megawatt erreicht. Auch Genehmigungsverfahren für Windenergie seien beschleunigt worden, teilte Klimaministerin Petra Berg (SPD) mit. Mehr erneuerbarer Strom verringere die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten und eröffne Chancen für regionale Unternehmen.

Stahlindustrie als wichtiger Hebel

Eine zentrale Rolle für das Klimaziel spielt die Umstellung der saarländischen Stahlproduktion auf emissionsärmere Verfahren. Im August 2026 begann der Bau einer Wasserstoffleitung nach Dillingen. Durch die Transformation könnten 2030 rund 2,3 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden. Auch der Verkehr soll klimafreundlicher werden: Zum Fahrplanwechsel im Dezember soll das S-Bahn-Konzept mit einem 20-Minuten-Takt im Kernnetz vollständig umgesetzt werden.

Bis 2045 könnten die Emissionen laut Projektion auf weniger als zehn Prozent des Niveaus von 1990 sinken. Der Klimabeirat soll den Bericht nun fachlich bewerten, bevor er dem Landtag zugeleitet wird.