Saarbrücken (dpa/lrs) – Rüdiger Ziehl ist beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken vier Spieltage vor Saisonende mit sofortiger Wirkung als Trainer zurückgetreten. Das teilten die Saarländer mit. Der 47-Jährige wird aber weiter als Manager bei den Saarländern aktiv sein. Nachfolger auf dem Trainerposten ist Alois Schwartz.

Der 58-Jährige verfügt über eine langjährige Erfahrung und soll neue Impulse setzen, um die ambitionierten Ziele des FCS weiter voranzutreiben, hieß es in der Vereinsmitteilung. Seine letzte Trainerstation endete im Dezember 2023 mit der Freistellung bei Liga-Konkurrenten Hansa Rostock.

Saarbrücken will Aufstiegschance wahren

Die Aufstiegsambitionen der Saarländer hatten zuletzt einen Dämpfer erhalten. In den vergangenen sieben Liga-Partien gelang nur ein Sieg. Zudem wurde mehrfach trotz strauchelnder Konkurrenz der Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Tiefpunkt war das 1:4 am Sonntag gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden. Zwar liegt der FCS als Vierter nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, ein Sprung auf die ersten beiden Ränge scheint aber unrealistisch.

Ziehl hatte die Mannschaft im November 2022 übernommen und sie in der Spitze der 3. Liga etabliert. Im DFB-Pokal erreichte er mit seinem Team in der vergangenen Saison das Halbfinale. Im Vorjahr scheiterte er als Fünfter knapp an der Relegation zur 2. Bundesliga.