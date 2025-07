Saarbrücken (dpa/lrs) – Der knapp am Zweitliga-Aufstieg gescheiterte 1. FC Saarbrücken muss gleich zu Beginn der neuen Drittliga-Saison beim FC Energie Cottbus antreten. Beide Teams kämpften bis zum letzten Spieltag der abgelaufenen Saison um den Aufstiegsrelegationsplatz, den sich schließlich die Saarländer sicherten. Nun kommt es am ersten August-Wochenende zu einem Wiedersehen in der Lausitz.

Das erste Heimspiel bestreitet der FCS am Wochenende darauf gegen Viktoria Köln. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor. Bis zur Winterpause werden alle 19 Partien der Hinrunde gespielt. Am finalen Spieltag kurz vor Weihnachten (19. bis 21. Dezember) muss Saarbrücken noch einmal weit reisen. Gegner im Ostseestadion ist der FC Hansa Rostock.

Nach einer vierwöchigen Winterpause startet die Liga am Wochenende 16./17./ 18. Januar 2026 in die zweite Saisonhälfte. Der FCS startet dann mit einem Heimspiel gegen Cottbus in die Rückrunde. Das Saisonfinale am 16. Mai 2026 gegen Rostock bestreitet der FCS im heimischen Ludwigspark.