Das Arbeitsgericht weist die Eilanträge der Saarbahn gegen die Streiks der GDL zurück. Trotz ihres Erfolgs vor Gericht kündigt die Gewerkschaft eine befristete Streikpause an.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Saarbahn ist mit dem Versuch gescheitert, die Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gerichtlich zu stoppen. Das Arbeitsgericht Saarland wies am Freitag die Eilanträge des Unternehmens auf Untersagung der bis zum 24. Dezember angekündigten Streikmaßnahmen zurück. Der GDL-Bundesvorsitzende Mario Reiß kündigte nach der Entscheidung an, den Streik bis zum 4. Dezember um 12.00 Uhr auszusetzen.

Die Streikmaßnahmen seien «nicht offensichtlich rechtswidrig», sagte Gerichtssprecherin Kerstin Herrmann. Ein Verstoß gegen die Friedenspflicht liege nicht vor, da der Entgelttarifvertrag ausgelaufen sei. Auch eine Minderheitsgewerkschaft dürfe streiken. Das habe bereits das Bundesverfassungsgericht entschieden.

Die Arbeitskampfmaßnahmen seien zudem noch verhältnismäßig, erklärte Herrmann. Der Arbeitgeberseite stünden ausreichend Abwehrmittel zur Verfügung, etwa Aussperrungen oder Streikbruchprämien. Das Gericht sei aus verfassungsrechtlichen Gründen zur Zurückhaltung bei Eingriffen in Arbeitskampfmaßnahmen verpflichtet.

Vergleichsbemühungen gescheitert

Nach Angaben von Saarbahn-Geschäftsführer Karsten Nagel hatte der Vorsitzende Richter Seel eine Notdienstvereinbarung und eine Vorankündigungsfrist von zwölf Stunden für Streiks ins Gespräch gebracht. Die Saarbahn sei zu beiden Lösungen bereit gewesen. Die GDL habe die Notdienstvereinbarung abgelehnt und eine Ankündigungsfrist von vier Stunden vorgeschlagen.

Nagel kritisierte insbesondere die kurzfristigen Ankündigungen und Absagen von Streiks. Gerade in der Vorweihnachtszeit benötigten Fahrgäste, Familien und Beschäftigte Planungssicherheit. «Es wurde um Lösungen gerungen», sagte Nagel.

GDL kündigt befristete Streikpause an

Reiß begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Der eigentliche Tarifkonflikt sei damit jedoch nicht gelöst. Er appellierte an die Saarbahn, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Mit der Streikpause wolle die GDL ein Zeichen in Richtung Weihnachtsfrieden setzen. «Aber wir geben acht Tage Zeit zum Nachdenken», sagte Reiß.

Im Kern des Tarifkonflikts geht es um einen eigenen Tarifvertrag für die Stadtbahnfahrer. Die Saarbahn beruft sich auf das Tarifeinheitsgesetz und verweist auf die Mehrheit der Gewerkschaft Verdi im Betrieb.