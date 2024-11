Ryanair streicht in Deutschland massenhaft Flüge – doch am Hahn bleibt man gelassen

Der Flughafen Hahn ist in höchstem Maße abhängig von der Fluggesellschaft Ryanair - die Iren sind für den absoluten Löwenanteil am Passagiergeschäft im Hunsrück verantwortlich. Jetzt haben sie einen deutlichen Abbau von Verbindungen im deutschen Flugmarkt angekündigt. Warum man am Hahn dennoch gelassen bleibt.