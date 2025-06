Rund zwei Millionen Gäste in der ersten Jahreshälfte in RLP

Die Gästezahlen in Rheinland-Pfalz sind im ersten Halbjahr leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Was sind die aktuellen Trends im Tourismus?

Koblenz (dpa/lrs) – In der ersten Jahreshälfte haben rund zwei Millionen Gäste Rheinland-Pfalz besucht. Die Gästezahlen lägen damit etwas höher als im Vorjahreszeitraum, teilte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zur Jahresmitte mit. «Wir sehen ein solides erstes Halbjahr mit insgesamt positiven Impulsen für die bevorstehenden Sommermonate», sagte Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Die Buchungsnachfrage sei für die touristischen Regionen in der kommenden Ferienzeit solide.

Insgesamt habe es in der ersten Jahreshälfte rund 5,2 Millionen touristische Übernachtungen in Rheinland-Pfalz gegeben. Das seien etwas weniger als im Vorjahr. Nach wie vor gebe es einen Trend zu individuellen Unterkünften und naturnahen Angeboten, wie Camping- oder Trekkingplätzen. Insbesondere Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren würden sich in Rheinland-Pfalz großer Nachfrage erfreuen. Auch Genussangebote und Veranstaltungen rund um das Thema Wein stünden hoch im Kurs.