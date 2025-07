Sankt Aldegund (dpa/lrs) - Rund 50 Schiffe warten zurzeit auf eine Schleusung an der beschädigten Moselschleuse im Landkreis Cochem-Zell. Dies teilte das Bundesverkehrsministerium am Mittag mit. Am Mittwochnachmittag hatte ein Fahrgastschiff das Schleusentor gerammt. Drei Menschen wurden verletzt, das Tor wurde stark beschädigt. Die Schleuse in Sankt Aldegund stellte ihren Betrieb bis auf weiteres ein. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.

Derzeit würden Taucher das Ausmaß der Beschädigungen untersuchen. Wie lange die Schifffahrt beeinträchtigt sein wird, war zunächst unklar. Am Abend will sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vor Ort ein Bild von dem Schaden machen.

Erst Ende 2024 aufsehenerregender Schiffsunfall auf Mosel

Erst im Dezember hatte es einen schweren Unfall an der Moselschleuse Müden gegeben. Ein Schiff war Anfang Dezember 2024 ungebremst gegen ein Schleusentor gefahren und hatte es stark beschädigt. Rund 70 Schiffe saßen daraufhin tagelang fest. Erst seit Anfang Februar können Schiffe wieder durch die reparierte Schleuse fahren.