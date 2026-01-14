Bei der Schlammschlacht von Haßloch verlor ein kommunalpolitischer Hoffnungsträger sein Beigeordnetenamt. Kann Marcel Wirdemann irgendwann ein politisches Comeback hinlegen? Warum ein Rücktritt meist das Karriereende bedeutet – Uwe Jun erklärt es.
Lesezeit 3 Minuten
In Haßloch in der Pfalz ist eine vielversprechende (kommunal-)politische Karriere zu Ende gegangen: Beigeordneter Marcel Wirdemann verkündete seinen Rücktritt, nachdem Geraune über sein Privatleben und berufliche Ambitionen seiner Frau im Zusammenhang mit einem Lifestylclub für Paare laut wurde.