Schlammschlacht von Haßloch Rückkehr nach Rücktritt – in Politik (fast) unmöglich Tim Kosmetschke 14.01.2026, 18:00 Uhr

i Sehen sich Politikerinnen und Politiker zu einem Rücktritt gezwungen, wird ihre Karriere in er Regel irreparabel zerstört. „Der Kreis derer, die nach einem Rücktritt ein Comeback in die Politik geschafft haben, ist sehr klein“, sagt der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Andreas Gruhl - stock.adobe.com

Bei der Schlammschlacht von Haßloch verlor ein kommunalpolitischer Hoffnungsträger sein Beigeordnetenamt. Kann Marcel Wirdemann irgendwann ein politisches Comeback hinlegen? Warum ein Rücktritt meist das Karriereende bedeutet – Uwe Jun erklärt es.

In Haßloch in der Pfalz ist eine vielversprechende (kommunal-)politische Karriere zu Ende gegangen: Beigeordneter Marcel Wirdemann verkündete seinen Rücktritt, nachdem Geraune über sein Privatleben und berufliche Ambitionen seiner Frau im Zusammenhang mit einem Lifestylclub für Paare laut wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen