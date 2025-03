Rosenmontag verlief weitestgehend friedlich im Land

An Rosenmontag fließt viel Alkohol. Und wo viel getrunken wird, gibt es nicht selten Ärger. Doch die Polizei im Land zieht eine weitestgehend positive Bilanz. Auch zu den neuen Sicherheitskonzepten aufgrund der Anschläge der jüngsten Zeit.

Rosenmontag ist in den Karnevalshochburgen des Landes überwiegend friedlich über die Bühne gegangen. In einer Pressemitteilung des Koblenzer Polizeipräsidiums ist von 5000 Zugteilnehmenden und „etwa 160. 000 friedlich feiernden Menschen“ die Rede. Mit Ausnahme von einigen „veranstaltungstypischen Einsatzanlässen“ könne man einen weitestgehend ruhigen Verlauf verkünden. Bis etwa 19 Uhr an Rosenmontag sei es unter anderem zu vier Widerstandshandlungen und einem tätlichen Angriff gegen Einsatzkräfte von Polizei- oder Ordnungsamt gekommen - drei Personen seien deshalb in Gewahrsam genommen worden.

Laut der Pressemitteilung seien Erkenntnisse aus den Anschlägen von Magdeburg und München in die Planungen eingeflossen. Der Einsatz von Sicherheitskräften, mobilen Kontrollteams und eine verstärkte Präsenz an den Veranstaltungsorten hätten zur Maßnahme gehört. „Zudem wurde ein Zufahrtsschutzkonzept entwickelt, das speziell auf die Sicherung von Zufahrtswegen und die Absicherung von Veranstaltungsbereichen ausgerichtet ist.“ Und nach der tragischen Todesfahrt von Mannheim an Rosenmontag seien alle Polizei- und Ordnungskräfte noch mal sensibilisiert worden.

i Beim Rosenmontagsumzug in Koblenz war eine verstärkte Polizeipräsenz wahrnehmbar. Kevin Rühle

Auch in Mainz zieht die Polizei eine positive Bilanz: Etwas weniger Straftaten als im Vorjahr habe man rund um Rosenmontag, bei dem über 600.000 Menschen feierten, registriert: Jetzt wurden 70 Straftaten gezählt, im Vorjahr waren es 76. Die Zahl der Körperverletzungen ist laut Polizei allerdings mit 32 Fällen etwas höher ausgefallen. Außerdem hat die Polizei drei sexuelle Belästigungen und vier Betäubungsmittelverstöße registriert. Rund 850 Menschen seien kontrolliert worden, davon waren etwa 600 Jugendliche, die unerlaubt insgesamt 77 Liter Alkohol dabeihatten. 23 Kontrollierte hätten einen Platzverweis bekommen, fünf Menschen landeten kurzzeitig in Polizeigewahrsam. Zudem seien Einsatzkräfte mehrmals beleidigt oder bedroht worden - drei von ihnen erlitten bei Einsätzen leichte Verletzungen. Diebstähle habe es nur wenige gegeben, drei kurzzeitig vermisste Kinder konnten schnell wieder gefunden werden.

Sanitäter in Mainz hatten an Rosenmontag mehr Einsätze als 2024. Bis zum späten Abend seien 390 Menschen behandelt worden - davon mehr als 20 Minderjährige wegen Alkoholkonsums, wie die Feuerwehr mitteilte. Besonders auffällig waren drei 14-Jährige, die unabhängig voneinander zu Patienten geworden waren. 2024 lag die Zahl der medizinischen Versorgungen bei 320. Neben Vorfällen wegen Alkohols wurden auch Verletzungen durch Stürze, Streits oder Scherben behandelt. Auch eine Person mit einem Herzinfarkt musste versorgt werden. Insgesamt soll es 53 Transporte in Kliniken gegeben haben, lebensgefährlich verletzt wurde dabei niemand.

Die Umzüge in der Region Bad Kreuznach verliefen auch überwiegend friedlich. An Rosenmontag fanden im Gebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach Umzüge im Stadtteil Planig sowie in den Gemeinden Sommerloch und Hackenheim statt - sie verliefen laut Polizei störungsfrei.