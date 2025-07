Eine dreiköpfige Familie aus Koblenz gerät bei einer Wanderung in den österreichischen Bergen in Not – und muss bei Starkregen, Schnee und Sturm von der Bergrettung gerettet werden.

Die Familie, die am Dienstagnachmittag bei einer hochalpinen Tour in Bergnot geriet, stammt aus Koblenz. Das bestätigt Michael Schlick, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Muhr im Lungau, unserer Redaktion auf Nachfrage. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Die Urlauber waren auf der Muritzenscharte auf rund 2300 Metern Seehöhe unterwegs, als sie die Orientierung verloren und einen Notruf absetzten. Sie waren durchnässt, unterkühlt und erschöpft – aber unverletzt und konnten gerettet werden.

Schnee, Starkregen und Wind erschweren den Einsatz

Der 56-jährige Familienvater, seine 54-jährige Ehefrau und die 20-jährige Tochter starteten ihre Wanderung am Morgen von der Gmündner-Hütte im Maltatal. Sie kamen von der geplanten Route (Kattowitzer-Hütte – Osnabrückerhütte) ab und gerieten dabei ins schwierige Gelände. Um 15.40 Uhr setzten sie dann einen Notruf ab. Das war zum Glück möglich, wie es in einer Pressemeldung der Bergrettung Salzburg heißt. Denn: Ohne Empfang und Notruf hätte der Ausflug wohl schlimm enden können.

Bergretter, Alpinpolizisten und zwei Polizeihubschrauber machen sich auf den Weg, um die in Bergnot geratenen Wanderer zu retten. Doch der Einsatz gestaltet sich schwierig: Schnee, starker Wind und Schneefall machen einen Flug zum Standort der Familie unmöglich. Die Rettungskräfte müssen ab einer Seehöhe von circa 1900 Metern zu Fuß weiter. Nach eigenen Angaben sind sie noch rund eineinhalb Stunden unterwegs.

Rettung bei Schnee und Sturm: Der Ausflug der Koblenzer Familie hätte böse enden können.

Gegen 19 Uhr erreichen die Helfer die Familie. Diese hatte dem Helfertrupp glücklicherweise zuvor die GPS-Daten ihres genauen Standortes übermittelt. Denn: Die Familie hält sich in der Nähe eines Steiges auf, der im Schnee nicht sichtbar ist. Die Bergretter versorgen die in Not geratenen Wanderer mit Getränken, Essen und Kleidung.

Dann beginnt der Rückweg: Teils seilgesichert steigen die Rheinland-Pfälzer gemeinsam mit den Bergrettern nach Hintermuhr ab. Von Hintermuhr geht es mit dem Einsatzfahrzeug zur Bergrettungsortsstelle Muhr weiter. Dort wird die dreiköpfige Familie erneut versorgt, bevor sie in eine von den Bergrettern organisierte Unterkunft gebracht wird. Der Einsatz endet um 2.30 Uhr – circa elf Stunden sind seit dem Notruf vergangen.

„Wanderer sollten immer an eine geeignete Ausrüstung und an eine Notfallausrüstung denken.“

Michael Schlick, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Muhr im Lungau

Die Wanderer seien für diese Tour in dieser Höhe nicht ausreichend ausgerüstet gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der Bergrettung Salzburg. Es sei fraglich, ob sie die Nacht im Freien überlebt hätten. „Das ist noch einmal gut ausgegangen“, sagt Bergretter und Ortsstellenleiter Schlick. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt er, dass bei der Familie alles in Ordnung ist. Gleichzeitig appelliert er, dass eine genaue Tourplanung im Vorfeld wichtig ist. „Wanderer sollten immer an eine geeignete Ausrüstung und an eine Notfallausrüstung denken.“