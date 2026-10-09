Frankfurter Buchmesse
Von Moselbrasilianern und vergessenen Bestsellern
Arne Houben präsentiert am Stand seines Rhein-Mosel-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse die Neuausgabe von Clara Viebigs „Das
Arne Houben präsentiert am Stand seines Rhein-Mosel-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse die Neuausgabe von Clara Viebigs „Das tägliche Brot“. Der Verleger setzt sich dafür ein, dass die einstige Bestsellerautorin wieder mehr Leser findet.
Claus Ambrosius

Seit 30 Jahren zieht es Arne Houben auf die Frankfurter Buchmesse. Was hält den 83-jährigen Verleger aus Bullay neugierig? Ein Gespräch über persönliche Verbindungen, neue Bücher und eine Autorin, die mehr Leser verdient.

Lesezeit 4 Minuten
Gert Eisenbürger hätte vermutlich noch eine Weile weitergesammelt. Familiengeschichten, Spuren von der Mosel nach Brasilien. „Wie das Männer eben gern so machen“, bemerkt Gaby Küppers auf dem Podium Rheinland-Pfalz. Ihr Beitrag sei unter anderem der Hinweis gewesen, daraus doch einmal ein Buch zu machen.
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