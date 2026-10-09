Seit 30 Jahren zieht es Arne Houben auf die Frankfurter Buchmesse. Was hält den 83-jährigen Verleger aus Bullay neugierig? Ein Gespräch über persönliche Verbindungen, neue Bücher und eine Autorin, die mehr Leser verdient.
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Gert Eisenbürger hätte vermutlich noch eine Weile weitergesammelt. Familiengeschichten, Spuren von der Mosel nach Brasilien. „Wie das Männer eben gern so machen“, bemerkt Gaby Küppers auf dem Podium Rheinland-Pfalz. Ihr Beitrag sei unter anderem der Hinweis gewesen, daraus doch einmal ein Buch zu machen.