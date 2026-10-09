Sparkasse Koblenz im Fokus „Es wird nicht schlagartig die große Veränderung geben“ Lars Hennemann 09.10.2026, 11:00 Uhr

i Jörg Perscheid ist seit Mai 2026 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz. Julia Berlin, Berlin&Cramer/Sparkasse Koblenz

Seit gut 100 Tagen ist er auf seinem neuen Posten. Jetzt erklärt Jörg Perscheid, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, wie er sein Haus entwickeln will und welche Prioritäten er auch in schwierigen Zeiten dabei setzen möchte.

Vor mehr als 40 Jahren begann Jörg Perscheid seine Lehre bei der Sparkasse Koblenz, seit Mai ist er neuer Vorstandsvorsitzender. Nach gut 100 Tagen auf dem neuen Posten zieht er im Interview mit unserer Zeitung erste Bilanz und spricht darüber, was ihn bewegt, wo er Herausforderungen sieht und wie es um die Zukunft des tief in der Region verwurzelten Finanzinstituts steht.







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