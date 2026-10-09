Auftritt im Café Hahn Abdelkarim versucht’s in Koblenz mit „Plan Z“ 09.10.2026, 07:00 Uhr

i Moritz „Mumpi“ Künster

Von Rückschlägen lässt sich Abdelkarim nicht aus der Bahn werfen; wenn die ersten 25 Anläufe gescheitert sind, bleibt ja immer noch „Plan Z“. Mit seinem derart betitelten Programm kommt der Comedian nun ins Café Hahn.

Muss man Lebensträume, die einfach nicht wahr werden wollen, irgendwann auch mal aufgeben? Realistisch betrachtet, schon, doch mit so was wie Realismus hält sich Abdelkarim gar nicht lange auf. Der TV-bekannte („heute-show“, „Nuhr im Ersten“) und vielfach ausgezeichnete Comedian (Deutschen Kleinkunstpreis, Goldene Kamera) verfolgt in seinem aktuellen Programm „Plan Z – jetzt will er’s wissen“ einen gänzlich anderen Ansatz – und zeigt, dass das ...







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