Deutliche Reduktionen in Berlin und Hamburg, Zuwachs in Köln und Memmingen, Komplettausstieg in Bremen – und wie sieht es am Hahn aus? Ryanair streicht sein Deutschland-Programm zusammen. Wir haben nachgefragt, was das für den Hunsrück heißt.
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Fliegen in Deutschland ist zu teuer: Ryanair wird nicht müde, diesen eigenen Befund in scharfen Worten zu kritisieren – und die Abschaffung oder zumindest deutliche Reduzierung von Steuern und Zugangskosten zu fordern. Jetzt straft der irische Billigflieger erneut mehrere deutsche Flughäfen ab: Zum Winterflugplan reduziert die Airline ihre Kapazitäten in Berlin und Hamburg drastisch, im kommenden Sommer werden dann alle Flüge von und nach Bremen ...