Scharfe Kritik an hohen Kosten Ryanair streicht Flüge in Deutschland – auch am Hahn? Tim Kosmetschke 09.10.2026, 11:20 Uhr

i Am Hunsrück-Airport ist Ryanair bekanntlich Platzhirsch, bietet mit weitem Abstand die meisten Passagierflüge an. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern, bestätigt ein Airline-Sprecher unserer Zeitung (Archivbild) Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Deutliche Reduktionen in Berlin und Hamburg, Zuwachs in Köln und Memmingen, Komplettausstieg in Bremen – und wie sieht es am Hahn aus? Ryanair streicht sein Deutschland-Programm zusammen. Wir haben nachgefragt, was das für den Hunsrück heißt.

Fliegen in Deutschland ist zu teuer: Ryanair wird nicht müde, diesen eigenen Befund in scharfen Worten zu kritisieren – und die Abschaffung oder zumindest deutliche Reduzierung von Steuern und Zugangskosten zu fordern. Jetzt straft der irische Billigflieger erneut mehrere deutsche Flughäfen ab: Zum Winterflugplan reduziert die Airline ihre Kapazitäten in Berlin und Hamburg drastisch, im kommenden Sommer werden dann alle Flüge von und nach Bremen ...







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