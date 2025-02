Große Trauer im Land RLP-Justizminister Herbert Mertin ist tot Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 21.02.2025, 17:00 Uhr

i Herbert Mertin ist völlig überraschend am Freitag verstorben. Andreas Arnold/dpa

Trauer um Herbert Mertin: Der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz ist am Freitag verstorben – völlig überraschend. Der Koblenzer war eine Leitfigur der FDP in Rheinland-Pfalz. Sein Tod ist weit über die Landespolitik hinaus ein Schock.

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) ist tot. Der 66-jährige Liberale verstarb am Freitag völlig überraschend. Das bestätigte der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Philipp Fernis, unserer Zeitung. Mertin sei bei einem Termin am Koblenzer Amtsgericht kollabiert, und am Freitagnachmittag in einem Koblenzer Krankenhaus verstorben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen