Zwei Autofahrer beteiligt
Riskante Überholmanöver enden mit Crash
Polizei
Zwei Autofahrer haben nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Ein Überholmanöver bei Gegenverkehr, dann blockiert der andere Fahrer die ganze Straße: Im Saarpfalz-Kreis eskaliert ein Streit auf der Fahrbahn.

Lesezeit 1 Minute

St. Ingbert (dpa/lrs) – Mit rücksichtslosen Überholmanövern haben zwei Autofahrer im Saarland andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und letztlich ihre beiden Fahrzeuge geschrottet. Nach Erkenntnissen der Polizei überholte zunächst ein Fahrer in St. Ingbert-Hassel trotz Gegenverkehr das andere Auto.

Anschließend revanchierte sich der überholte Fahrer mit einem weiteren riskanten Manöver, stellte seinen Wagen quer über beide Fahrstreifen und blockierte die komplette Straße.

Die beiden Autos stießen zusammen, laut Polizei entstand ein erheblicher Schaden. Die beiden Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Das Szenario im Saarpfalz-Kreis, das die Polizei als «Road Rage» («Wut im Straßenverkehr») bezeichnet, spielte sich bereits am Donnerstagnachmittag ab.

© dpa-infocom, dpa:261031-930-922177/1

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Verkehr

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