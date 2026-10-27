Die Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland geht in die nächste Runde. Neben Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind auch weitere Länder nicht mehr Teil der Suche.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - Bei der Suche nach einem deutschen Atommüll-Endlager sind Rheinland-Pfalz und das Saarland schon länger aus dem Rennen. Denn in beiden Bundesländern sind dafür keine günstigen geologischen Voraussetzungen vorhanden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht nach einem Standort für ein Endlager, das unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen soll.

Die BGE teilte mit, dass neben Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch Hessen, Berlin und Sachsen nicht mehr Teil der laufenden Suche nach einem Endlager sind. Das letzte Wort für die Auswahl des Standortes hat aber der Bundestag.

Das einstige Kohlebergbauland Saarland war bereits 2020 nicht mehr in den Gebieten aufgelistet, die dafür grundsätzlich infrage kommen. In Rheinland-Pfalz gibt es zwar Gebiete in Rheinhessen und der nördlichen Pfalz, die dafür theoretisch infrage kämen. Sie wurden aber im Jahr 2025 als gering oder sogar ungeeignet eingestuft und zählen nicht mehr zu den Flächen, die bei der Suche noch einbezogen wurden.

Endlager soll bis 2050 gefunden sein

Zuletzt waren das noch etwa 25 Prozent der deutschen Landesfläche. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung gab in dem mehrstufigen Prozess nun bekannt, wie sie diese verbliebenen Flächen bewertet im Hinblick auf die Tauglichkeit als Atommüll-Endlager. Aktuell sind somit nur noch deutlich weniger als fünf Prozent der Fläche Deutschlands im Auswahlverfahren. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite der BGE als interaktive Karte veröffentlicht.

Bis spätestens 2050 soll ein Lager für rund 27.000 Kubikmeter hoch radioaktiven Atommüll gefunden werden, der in mehr als 60 Jahren Atomkraftnutzung in Deutschland angefallen ist.