Neuer RLP-Report liegt vor Rheinland-Pfalz startet mit vielen Sorgen in den Herbst Tim Kosmetschke 30.09.2026, 06:15 Uhr

i Es wird Herbst in Rheinland-Pfalz, die Weintrauben sind gelesen, die Landschaft färbt sich bunt – wie hier an der Mosel. Die Stimmung im Land ist allerdings eingetrübt, es sind vor allem wirtschaftliche Sorgen, die die Menschen umtreiben. Das zeigt die neue Befragung des Rheinland-Pfalz-Reports (Archivbild). Pawel Pajor - photobboy. Pawel Pajor - stock.adobe.com

Wie geht es Rheinland-Pfalz? Auskunft liefert nun schon zum sechsten Mal der Rheinland-Pfalz-Report, eine repräsentative Befragung im Auftrag der Rhein-Zeitung und von RPR1. Im beginnenden Herbst ist die Stimmung deutlich eingetrübt. Die Details.

Wirtschaftliche Sorgen prägen im beginnenden Herbst das Stimmungsbild der Menschen in Rheinland-Pfalz. Und stärker als bisher machen sie für ihre persönliche wirtschaftliche Lage „den Staat“ im Allgemeinen und die Politik der Bundesregierung im Besonderen verantwortlich.







Artikel teilen

Artikel teilen