Wie geht es Rheinland-Pfalz? Auskunft liefert nun schon zum sechsten Mal der Rheinland-Pfalz-Report, eine repräsentative Befragung im Auftrag der Rhein-Zeitung und von RPR1. Im beginnenden Herbst ist die Stimmung deutlich eingetrübt. Die Details.
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Wirtschaftliche Sorgen prägen im beginnenden Herbst das Stimmungsbild der Menschen in Rheinland-Pfalz. Und stärker als bisher machen sie für ihre persönliche wirtschaftliche Lage „den Staat“ im Allgemeinen und die Politik der Bundesregierung im Besonderen verantwortlich.