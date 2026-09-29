Bunte Lackierungen und besondere Maschinen: Nils Petri kommt regelmäßig zum Flughafen Hahn, um solche Flugzeuge zu fotografieren. Planespotting ist sein Hobby. Ein Blick in seine Bildergalerie zeigt, welche Flieger am Hunsrück-Airport unterwegs sind.
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Flugzeuge sind ihre Leidenschaft: Planespotter beobachten und fotografieren Flieger beim Start oder bei der Landung. Dafür kommen sie regelmäßig zum Flughafen Hahn. Nils Petri zumindest. Der 32-Jährige lebt in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich).