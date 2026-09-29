Hobby am Flughafen Hahn
Ein Blick in die Fotogalerie eines Planespotters
Der Flughafen Hahn ist ein beliebter Ort zum Beobachten und Fotografieren von Flugzeugen, Planespotter kommen dazu regelmäßig vo
Der Flughafen Hahn ist ein beliebter Ort zum Beobachten und Fotografieren von Flugzeugen, Planespotter kommen dazu regelmäßig vorbei. Ein Blick in die Bildergalerie verrät: Nicht nur Ryanair-Maschinen starten und landen am Hunsrück-Airport.
Nils Petri

Bunte Lackierungen und besondere Maschinen: Nils Petri kommt regelmäßig zum Flughafen Hahn, um solche Flugzeuge zu fotografieren. Planespotting ist sein Hobby. Ein Blick in seine Bildergalerie zeigt, welche Flieger am Hunsrück-Airport unterwegs sind.

Lesezeit 1 Minute
Flugzeuge sind ihre Leidenschaft: Planespotter beobachten und fotografieren Flieger beim Start oder bei der Landung. Dafür kommen sie regelmäßig zum Flughafen Hahn. Nils Petri zumindest. Der 32-Jährige lebt in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich).
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