Mehr Kosten und Bürokratie EU-Verpackungsverordnung: Diese Probleme haben Betriebe Cordula Sailer-Röttgers 30.09.2026, 06:00 Uhr

i Über die EU-Verpackungsverordnung werden schrittweise neue Anforderungen für „nahezu alle Verpackungen“ entlang der Lieferkette eingeführt, wie die IHK Koblenz erklärt. Auch Versandverpackungen sind betroffen. Sven Hoppe/dpa

Seite Mitte August gilt die EU-Verpackungsverordnung. Sie soll helfen, Müll zu reduzieren. Doch die Regularien sind teils kompliziert – und verursachen Aufwand und Kosten, wie die IHK Koblenz berichtet. Damit haben heimische Unternehmen zu kämpfen.

Seit dem 12. August gilt die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) – und stellt vor allem mittlere und kleine Betriebe vor Herausforderungen. Mit der Verordnung soll unter anderem der Verbrauch von Verpackungen reduziert werden. Doch nicht immer ist für die Unternehmen klar erkennbar, welche Pflichten die neue Verordnung mit sich bringt, erklärt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz.







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