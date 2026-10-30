Rheinland-Pfalz erlebt einen sonnigen, goldenen Oktober – erst gegen Ende des Monats fielen Niederschläge. Wie sieht die Bilanz aus?

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Der Oktober hat für Rheinland-Pfalz viele Sonnenstunden bereitgehalten. Damit lag das Bundesland im Ländervergleich mit knapp 136 Stunden auf dem zweiten Platz hinter Nordrhein-Westfalen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer vorläufigen Auswertung mitteilte.

Besonders in der ersten Hälfte des Monats konnten sich die Menschen im Land über 90 Sonnenstunden freuen. Im Vergleich zur internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 schien die Sonne im Oktober 2026 deutlich häufiger.

Mit einem Temperaturmittel von 10,8 Grad lag die Durchschnittstemperatur in Rheinland-Pfalz laut Wetterdienst in diesem Monat 1,6 Grad über dem Klimamittel. «Nachtfrost war die Ausnahme», erklärten die Experten.

Nach Sonnenstunden folgten Regenschauer

In der zweiten Hälfte des Monats fielen demnach einige Niederschläge. Diese summierten sich auf etwa 86 Liter pro Quadratmeter. Nach Angaben des DWD bedeutet das einen Überschuss von 36 Prozent im Vergleich zur Referenzperiode. Fast die Hälfte des Regens fiel am 23. und 24. Oktober, «als es in vielen Regionen in Verbindung mit den Ausläufern der Sturmtiefs Luise und Manja länger anhaltend kräftig regnete».