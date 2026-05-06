Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Wie kommt die Digitalisierung in den Bundesländern voran? Zu dieser Frage erstellt der Branchenverband Bitkom regelmäßig einen Ländervergleich. Rheinland-Pfalz stagniert in dem neuesten Bericht mit 53,3 von 100 möglichen Punkten und liegt damit weiterhin auf Platz 13. An der Spitze liegen mit Hamburg (70,3) und Berlin (63,8) zwei Stadtstaaten.

Für den Report wurden unter anderem die Digitalverantwortlichen aller 16 Bundesländer sowie mehr als 5.600 Menschen aus allen Ländern befragt. Außerdem flossen Daten von Statistiken der Behörden sowie Studien ein. Untersucht wurden vier Bereiche mit Blick auf die Digitalisierung: Wirtschaft, Infrastruktur, Governance und Verwaltung sowie Gesellschaft. «Einige Bundesländer profitieren von starken wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen, andere holen mit klugen politischen Entscheidungen und gezielten Investitionen auf», sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

Nur drei Länder hinter Rheinland-Pfalz

Hinter Rheinland-Pfalz landeten nur Sachsen-Anhalt, Thüringen (51,1 Punkte) und Mecklenburg-Vorpommern. Immerhin etwas punkten konnte Rheinland-Pfalz beim Teilbereich Gesellschaft mit 60 von 100 möglichen Punkten. Dabei wurden etwa die digitalen Kompetenzen und die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zur Digitalisierung bewertet (Digitale Gesellschaft). Der Länderdurchschnitt liegt bei 64,8. Bitkom ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche.

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