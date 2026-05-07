A1-Lückenschluss in der Eifel Wann kommt die Autobahn zu den Alpakas an die Ahr? Dirk Eberz 07.05.2026, 06:00 Uhr

i Sandra Seidl und Jan Pöller bieten in Hoffeld (Kreis Ahrweiler) Wanderungen mit Alpakas an. Wie viele Bürger im Dorf sind sie aus den Ballungsräumen im benachbarten Nordrhein-Westfalen in die Eifel gezogen. Das Paar erhofft sich von der Autobahn weniger Stress beim Pendeln und mehr Kunden. Dirk Eberz

Wenn alles nach Plan läuft, erhält Hoffeld 2034 Anschluss an die große, weite Welt. Dann soll das Eifeldorf sogar eine eigene Auffahrt zur A1 erhalten. Doch die Trasse vor der Haustür spaltet die Bürger. Wir haben zwei Alpaka-Züchter im Ort besucht.

Neugierig reckt Gerome seinen weißen, wuscheligen Kopf an unseren Tisch, während er sich geräuschvoll auf den Hof erleichtert. „Das ist unser Ältester“, sagt Sandra Seidl. 16 Jahre ist das Alpaka alt. Seine zotteligen Kumpels Alena, Kira, Bella, Pepe und Lotte haben sich unterdessen vor dem Tor postiert und meckern.







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