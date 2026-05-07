Wenn alles nach Plan läuft, erhält Hoffeld 2034 Anschluss an die große, weite Welt. Dann soll das Eifeldorf sogar eine eigene Auffahrt zur A1 erhalten. Doch die Trasse vor der Haustür spaltet die Bürger. Wir haben zwei Alpaka-Züchter im Ort besucht.
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Neugierig reckt Gerome seinen weißen, wuscheligen Kopf an unseren Tisch, während er sich geräuschvoll auf den Hof erleichtert. „Das ist unser Ältester“, sagt Sandra Seidl. 16 Jahre ist das Alpaka alt. Seine zotteligen Kumpels Alena, Kira, Bella, Pepe und Lotte haben sich unterdessen vor dem Tor postiert und meckern.