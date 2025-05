Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Am Wochenende soll Neustadt an der Weinstraße zum Zentrum der Lebensfreude werden. Der Rheinland-Pfalz-Tag lädt zum Landesfest mit Musik, Tanz, Politik und gelebter Gemeinschaft ein. Außerdem wird ein zusätzliches Jubiläum gefeiert: Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) erinnert an 750 Jahre Stadtrechte für Neustadt an der Weinstraße.

Am Samstag zeigt sich das Bundesland von seiner rhythmischen Seite: Bei «Rheinland-Pfalz tanzt» treten Gruppen aus allen Regionen auf. Für musikalische Vielfalt sorgen etwa das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz, die THW Big Band sowie Singer-Songwriter Kamrad auf der RPR1./bigFM-Bühne. Die «SWR1 80er Party» lässt mit Nik Kershaw («The Riddle») den Synthiepop aufleben. Ein politischer Höhepunkt könnte laut Programm der Dämmerschoppen der Landesregierung sein, bei dem Mundart-Comedian Christian «Chako» Habekost für humorvolle Zwischentöne sorgen will.

Das Programm am Sonntag

Am Sonntag sorgen etwa die Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße, die USAFE-AFAFRICA Band und Sänger Joris («Herz über Kopf») für einen abwechslungsreichen Konzerttag. Beim ökumenischen Gottesdienst mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Bischof Karl-Heinz Wiesemann soll die verbindende Kraft des Glaubens gefeiert werden. Sportlich wird es beim Rückblick auf 125 Jahre 1. FC Kaiserslautern.

An allen Tagen findet eine bunte Parade statt – mit Fußgruppen, kreativen Kostümen und mitreißenden Rhythmen. Ein Musikprogramm aus den Rheinland-Pfalz-Tag-Paraden gibt es am Sonntag auf der Rockland Radio-Bühne zu sehen.