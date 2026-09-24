Konjunktur
Rheinland-pfälzische Wirtschaft wächst deutlich
BASF Stammwerk in Ludwigshafen
In Rheinland-Pfalz ist die Wirtschaft stärker gewachsen als in Deutschland insgesamt. (Archivfoto)
Florian Wiegand. DPA

In der ersten Jahreshälfte legt das Bruttoinlandsprodukt im Land stärker zu als deutschlandweit. Das Plus verteilt sich auf viele Branchen.

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Bad Ems (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist im ersten Halbjahr vergleichsweise kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 1,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Bundesweit legte das BIP um lediglich um 0,9 Prozent zu.

Von den zwölf umsatzstärksten Branchen im Land verbuchten den Angaben zufolge sieben höhere Umsätze. Die Chemieindustrie als die umsatzstärkste Branche meldete ein Plus von 2,7 Prozent, im Maschinenbau und der Autoindustrie inklusive der Zulieferer betrug das Wachstum 7,6 beziehungsweise 13 Prozent.

Den größten Anstieg verzeichnete der sonstige Fahrzeugbau mit einem Plus von 28 Prozent – hier schlagen sich die Staatsausgaben für Rüstung nieder. Die größten Einbußen mussten laut Statistik die Metallerzeugung und -bearbeitung sowie die Nahrungs- und Futtermittelindustrie hinnehmen mit minus 8,3 beziehungsweise minus 4,9 Prozent.

Der Dienstleistungssektor kam insgesamt zwar auf ein Umsatzplus, der Handel trug den Statistikern zufolge dazu jedoch nicht bei. Im Kfz-Handel ging es mit den Erlösen um 2,2 Prozent nach unten, im Einzelhandel um 0,5 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260924-930-737604/1

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