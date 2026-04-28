Erstmals Frau an LJV-Spitze
Rheinland-pfälzische Jäger wählen ihren Präsidenten ab
Mit der 65-jährigen Rechtsanwältin aus dem Kreis Ahrweiler Gitta Greif-Werner steht jetzt erstmals eine Jägerin an der Spitze de
Mit der 65-jährigen Rechtsanwältin aus dem Kreis Ahrweiler Gitta Greif-Werner steht jetzt erstmals eine Jägerin an der Spitze des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz.
Markus Müller

Bei den Jägern hat es laut geknallt: Beim Landesjägertag in Westerburg verweigerten die Delegierten dem Präsidenten des Landesjagdverbandes Dieter Mahr eine weitere Amtszeit. Das Amt geht an Herausforderin Gitta Greif-Werner. Was ist geschehen?

Lesezeit 3 Minuten
Im Landesjagdverband (LJV) Rheinland-Pfalz rumort es gewaltig. Das wurde jetzt beim Landesjägertag in Westerburg (Westerwaldkreis) mehr als deutlich und gipfelte in einer Kampfabstimmung zwischen dem seit acht Jahren amtierenden Präsidenten Dieter Mahr und seiner Herausforderin Gitta Greif-Werner.

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