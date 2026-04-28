Bei den Jägern hat es laut geknallt: Beim Landesjägertag in Westerburg verweigerten die Delegierten dem Präsidenten des Landesjagdverbandes Dieter Mahr eine weitere Amtszeit. Das Amt geht an Herausforderin Gitta Greif-Werner. Was ist geschehen?
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Im Landesjagdverband (LJV) Rheinland-Pfalz rumort es gewaltig. Das wurde jetzt beim Landesjägertag in Westerburg (Westerwaldkreis) mehr als deutlich und gipfelte in einer Kampfabstimmung zwischen dem seit acht Jahren amtierenden Präsidenten Dieter Mahr und seiner Herausforderin Gitta Greif-Werner.