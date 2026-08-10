Nachruf
Ulrich Adomeit: Abschied von einem Musik-Macher
Abschied von einem Musik-Macher im besten Sinne: Der Musiker, Pädagoge, Orchesterleiter und langjährige Verbandsfunktionär Ulric
Abschied von einem Musik-Macher im besten Sinne: Der Musiker, Pädagoge, Orchesterleiter und langjährige Verbandsfunktionär Ulrich Adomeit ist im Alter von 79 Jahren gestorben.
Adomeit

Er gründete Ensembles, förderte Generationen junger Musiker und brachte den Jazz im Land voran: Ulrich Adomeit hat die Musiklandschaft von Rheinland-Pfalz über Jahrzehnte geprägt. Nun ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.

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Die kompakteste Beschreibung seines Schaffens, das auch in Stichworten mehrere Seiten füllt, hat er selbst hinterlassen: „Ich hatte ein schönes, bewegtes und reisefreudiges Leben, in dem ich auch Spuren hinterlassen konnte“, hat Ulrich Adomeit der Schulgemeinschaft des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz zum Abschied hinterlassen.
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