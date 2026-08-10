Er gründete Ensembles, förderte Generationen junger Musiker und brachte den Jazz im Land voran: Ulrich Adomeit hat die Musiklandschaft von Rheinland-Pfalz über Jahrzehnte geprägt. Nun ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.
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Die kompakteste Beschreibung seines Schaffens, das auch in Stichworten mehrere Seiten füllt, hat er selbst hinterlassen: „Ich hatte ein schönes, bewegtes und reisefreudiges Leben, in dem ich auch Spuren hinterlassen konnte“, hat Ulrich Adomeit der Schulgemeinschaft des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz zum Abschied hinterlassen.