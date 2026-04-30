Kosten für Lebenshilfe-Kita Rhein-Lahn-Kreis handelt sich Abfuhr vor Gericht ein Michael Stoll 30.04.2026, 11:30 Uhr

Der Skandal um die Lebenshilfe Rhein-Lahn und ihren Kindergarten hat immer noch juristische Folgen: Nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den früheren Landrat eingestellt hat, ging es nun vor dem Verwaltungsgericht um Personalkosten.

Wenn eine Verwaltung die andere vor den Kadi zerrt, dann geht es entweder um Prinzipielles oder ums Geld. In diesem Fall wurde vor dem Verwaltungsgericht Koblenz gleich beides behandelt. Denn die Kreisverwaltung Rhein-Lahn wollte mit einer Klage erreichen, dass das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung seine anteiligen Personalkosten eines Kindergartens für das Jahr 2018 in Höhe von gut 80.







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