Wittlich (dpa/lrs) – Ein Rettungswagen ist in Wittlich in der Eifel mit einem parkenden Auto zusammengestoßen. Wegen Platzregens und eines Tiers, das die Straße überquerte, sei der Rettungswagen am Samstagnachmittag nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort sei das Einsatzfahrzeug mit einem abgestellten Auto, einer Straßenlaterne und einem Gartenzaun kollidiert.

Der Fahrer des Rettungswagens und ein weiterer Rettungssanitäter, der im Laderaum einen Patienten betreute, seien durch den Aufprall leicht verletzt worden. Der betreute Patient habe durch den Unfall keine weiteren Verletzungen erlitten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.