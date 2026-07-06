Vom Krieg gezeichnet, für die Zukunft bewahrt: Einst berühmter als der Unesco-geschützte Dom selbst, wird die beschädigte Skulpturengruppe restauriert.

Speyer (dpa/lrs) – Der Ölberg am Speyerer Dom, eine der einst bedeutendsten spätgotischen Figurengruppen Deutschlands, wird restauriert. Für die Sanierung des mehr als 500 Jahre alten Monuments sind dem Domkapitel zufolge bislang rund 95.000 Euro zusammengekommen. Mit den Spenden finanziert der Dombauverein sein Jubiläumsprojekt zum 30-jährigen Bestehen.

Seit Anfang Juni ist der Ölberg auf der Südseite des Doms eingerüstet. Restauratoren reinigen Steinfiguren und Architektur der Anlage und bereiten Konservierungs- und Ergänzungsarbeiten vor. Zudem soll die Gruppe eine neue Beleuchtung erhalten. Die Arbeiten sollen bis Oktober abgeschlossen werden.

Wenn Engel Köpfe verlieren

Nach Angaben des Dombauamts wird unter anderem der Kopf der Engelsfigur nach einer historischen Vorlage rekonstruiert. Anschließend ist eine feierliche Vorstellung des sanierten Ölbergs vorgesehen. Der Verein hatte nach Abschluss der Voruntersuchungen Patenschaften für einzelne Figuren eingeworben.

Der Ölberg entstand zwischen 1505 und 1511 und zeigt das Gebet Jesu kurz vor seiner Gefangennahme. Die Figurengruppe bildete einst den Mittelpunkt des Domkreuzgangs und galt zeitweise als berühmter als der Dom. Sie wurde in den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts schwer beschädigt. Die heute sichtbaren Figuren stammen überwiegend aus dem 19. Jahrhundert; Reste der ursprünglichen spätgotischen Skulpturen befinden sich im Depot des Doms.