Ran an die Tickets: 48.000 Fans stürzen sich in der ersten Stunde nach Vorverkaufsstart auf die Eintrittskarten für Rock am Ring 2027. Ein Rekord. Doch ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt: Nicht nur Vorfreude macht sich breit. Es hagelt Kritik.
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Nach Rock am Ring ist bekanntlich vor Rock am Ring. Der erste Headliner für 2027 steht mit der Pop-Punk-Band Blink 182 bereits fest. Und der Vorverkauf fürs nächste Jahr läuft – auf Hochtouren. Der Veranstalter spricht von einem „Rekord“. Denn: Mehr als 48.