Zwischen Vorfreude und Kritik Rekordverkauf: Sind Tickets für Rock am Ring schon rar? Kim Fauss

Hannah Klein 15.06.2026, 06:00 Uhr

i Kaum ist Rock am Ring vorbei, startet bereits der Vorverkauf fürs nächste Jahr. Viele Fans stürzen sich sofort auf die Tickets. Der Veranstalter spricht von einem neuen Rekord beim Vorverkauf. In den Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken zeigen sich nicht alle Fans begeistert. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ran an die Tickets: 48.000 Fans stürzen sich in der ersten Stunde nach Vorverkaufsstart auf die Eintrittskarten für Rock am Ring 2027. Ein Rekord. Doch ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt: Nicht nur Vorfreude macht sich breit. Es hagelt Kritik.

Nach Rock am Ring ist bekanntlich vor Rock am Ring. Der erste Headliner für 2027 steht mit der Pop-Punk-Band Blink 182 bereits fest. Und der Vorverkauf fürs nächste Jahr läuft – auf Hochtouren. Der Veranstalter spricht von einem „Rekord“. Denn: Mehr als 48.







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