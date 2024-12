Rekordspende übergeben

Mit einer Rekordsumme von 750.000 Euro haben die Radlerinnen und Radler der Vor-Tour der Hoffnung 2024 ihre bislang höchste Spendensumme erzielt. Die Mittel wurden jetzt im rheinland-pfälzischen Landtag an 52 Projekte und Initiativen übergeben, die sich um krebskranke und hilfsbedürftige Kinder kümmern, darunter 42 aus Rheinland-Pfalz.

Die 27. Auflage der Benefizaktion führte im August über 270 Kilometer durch den Hunsrück, entlang der Mosel und Nahe, mit Start- und Zielort in Simmern. Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter Prominente aus Politik, Sport und Wirtschaft, traten an drei Tagen in die Pedale. „Wir sind überwältigt und sehr stolz, dass wir in diesem Jahr 750.000 Euro an Spenden erzielt haben, die wir bei unserer Tour und zahlreichen Aktionen im ganzen Jahr sammeln konnten“, sagte Bernhard Sommer, Vorsitzender der Vor-Tour, bei der Spendenübergabe.

Seit vielen Jahren im Einsatz für den guten Zweck

Zwei Drittel der Spenden stammen aus regionalen Aktionen der sogenannten Kümmerer. „Unsere Kümmerer sind eine tragende Säule, wenn es um die Generierung von Spendengeldern in ihren Heimatregionen geht. Diese ehrenamtliche Leistung können wir nicht genug wertschätzen“, betonte Sommer.

Seit ihrer Gründung 1996 durch Jürgen Grünwald und Gregor Waldorf hat die Vor-Tour etwa 7,8 Millionen Euro gesammelt. Neben den lokalen Hilfsprojekten fließt ein Drittel der jährlichen Spenden an die bundesweite TOUR der Hoffnung, die Krebsforschung unterstützt. Zu den diesjährigen Begünstigten zählen unter anderem die Hospizgemeinschaft Hunsrück, die Stefan-Morsch-Stiftung und der Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald. „Die Spenden müssen immer unserer Satzung entsprechen und dem konkret definierten Zweck dienen, den Betrag für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu verwenden“, erklärte Sommer.

2025 geht’s durch die Pfalz und ins Elsass

Für 2025 ist eine weitere Benefiztour durch die Pfalz geplant, mit einem Abstecher ins nördliche Elsass. Start- und Zielort wird Landau sein. Die Streckenplanung läuft bereits, erklärte Hans-Josef Bracht, Vorstandsmitglied der Vor-Tour.

Landtagspräsident Hendrik Hering lobte das ehrenamtliche Engagement der Radlerinnen und Radler und betonte die Bedeutung der Spendenaktion, die kranken Kindern Hoffnung und Unterstützung bietet. Auch prominente Gäste wie Petra Behle, Schirmherrin der TOUR der Hoffnung, waren bei der Spendenübergabe anwesend. Die Veranstaltung wurde musikalisch von der Sängerin Caroline Mhlanga begleitet. red