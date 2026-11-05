Frankenthal (dpa/lrs) – Ein Mensch ist in einem Schnellrestaurant in Frankenthal durch Reizgas leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren am Abend mit dem Stichwort «Gasgeruch» alarmiert worden und fanden ein teilweise geräumtes Restaurant vor, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz vor, konnte mit den Messgeräten aber nichts mehr feststellen. Nach Angaben der Polizei soll eine zunächst unbekannte Person das Reizgas in der Filiale versprüht haben.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 27 Kunden und Mitarbeitende betroffen. Eine Person erlitt eine Atemwegsreizung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Einsatzes ermittelt die Polizei. Im Einsatz waren rund 55 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Sanitätsbereitschaft sowie ein leitender Notarzt.