Nach riskanten Manövern und einer beleidigenden Geste hat die Polizei einen Autofahrer in der Eifel gestoppt. Bevor er weiterfahren durfte, musste er zahlen.

Prüm (dpa) – Erst fuhr er dicht auf, dann überholte er rechts und zeigte den Mittelfinger: Dieses Verhalten kommt einen Autofahrer in der Eifel nun teuer zu stehen. Andere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 51 in der Nähe von Prüm alarmierten am frühen Abend umgehend die Polizei, weil sie sich von dem Raser bedrängt fühlten und seine Fahrweise als rücksichtslos beschrieben.

Wie die Beamten berichteten, konnte der Autofahrer wenig später bei einer Sofortfahndung gestellt und kontrolliert werden. Weil der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine sogenannte Sicherheitsleistung zahlen, bevor er weiterfahren durfte. Ferner sei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es.