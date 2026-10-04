Passanten finden Mann
Radfahrer stirbt nach Sturz auf Feldweg
Rettungswagen - Symbolbild
Sanitäter können nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild)
Nicolas Armer. DPA

Beim Hinunterfahren eines Berges stürzt ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec - mit fatalen Folgen.

Gehrweiler (dpa/lrs) – Ein Radfahrer ist auf einem Feldweg gestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der 51-Jährige fiel beim Hinunterfahren eines Berges bei Gehrweiler (Donnersbergkreis) vom Fahrrad und erlitt schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Passanten fanden den Mann am Samstag auf dem Feldweg und wählten den Notruf. Die Sanitäter konnten aber nur noch den Tod des Radfahrers feststellen.

Warum der 51-Jährige von seinem Rad stürzte, war zunächst unklar. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Menschen gibt es bislang laut Polizei nicht.

© dpa-infocom, dpa:261004-930-785448/1

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