Am vorletzten Tag der Bahnrad-Meisterschaft in Rheinland-Pfalz stehen die schnellen Männer und Frauen im Mittelpunkt. Beide Titel gehen nach Brandenburg.

Dudenhofen (dpa/lrs) – Maximilian Dörnbach hat bei den 138. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport nach dem Sieg über 1.000 Meter auch den Titel in der Königsdisziplin Sprint gewonnen. Im Finale setzte sich der Cottbuser in Dudenhofen mit 2:0 Siegen gegen Vorjahresmeister Luca Spiegel aus Offenbach durch und gewann zum vierten Mal nach 2018, 2019 und 2023 die Goldmedaille. Die Bronzemedaille ging an den Cottbuser Nik Schröter.

Im Keirin der Frauen ging der Sieg ebenfalls nach Brandenburg. Die zweimalige Keirin-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus Cottbus siegte vor Vorjahresmeisterin Alessa-Catriona Pröpster aus Kaiserslautern und Nachwuchsfahrerin Anastasia Kuniß aus Leipzig. Für Friedrich war es der erste nationale Keirin-Titel seit 2019.