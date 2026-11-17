Die Fußballerinnen vom FSV Mainz 05 haben sich von Takashi Yamashita getrennt. Der Trainer hatte das aktuell abstiegsbedrohte Team in die Bundesliga geführt.

Mainz (dpa) – Die Fußballerinnen von Mainz 05 haben sich von Trainer Takashi Yamashita getrennt. Das teilte der punktlose Tabellenletzte der Frauen-Bundesliga mit, der am vergangenen Spieltag 1:6 beim HSV verloren hatte. Yamashita war im Sommer mit dem Team der Aufstieg geglückt.

«Auch wenn dies heute ein trauriger Tag für mich ist, und ich sehr bedauere, dass wir die Erwartungen von Verein und Fans nicht erfüllen konnten, blicke ich doch auch auf eine tolle gemeinsame Zeit zurück», wurde Takashi Yamashita in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der Coach hatte das Team im Oktober 2022 übernommen, als es noch unter der Flagge des TSV Schott Mainz in der Regionalliga spielte. Er führte die Frauen – ab 2023 im Trikot des 1. FSV Mainz 05 – über zwei Aufstiege bis in die Bundesliga.

Neubeginn?

Nadine Kreß, sportliche Leiterin Mädchen- und Frauenfußball, sagte: «Auch wenn wir uns unserer Außenseiterrolle in der Bundesliga bewusst sind, können wir als Tabellenletzter ohne Punktgewinn und nach einer hohen Niederlage beim Tabellenvorletzten nicht die Augen vor der aktuellen Entwicklung verschließen, die uns ein wenig in eine Sackgasse geführt hat. Mit einem Trainerwechsel wollen wir dem Team die Chance auf einen Neubeginn mit frischen sportlichen Impulsen geben.»

Bis auf Weiteres übernehmen die Co-Trainer Marcel Kostadinov und Sho Chikaraishi die Betreuung. Sie werden das Team auch in das Bundesliga-Duell am Sonntag (18.30 Uhr) gegen den acht Punkte entfernten Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg führen. Der sichere zwölfte Platz ist aktuell neun Zähler entfernt.