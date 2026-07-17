Pfarrer über Ehen im Ahrtal
Auf ein Thema kommt es am Traualtar immer – die Flut
Ein Thema ist bei den Paaren, die sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Ja-Wort geben immer präsent: die Flut. Jörg Meyrer ist dort
Ein Thema ist bei den Paaren, die sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Ja-Wort geben immer präsent: die Flut. Jörg Meyrer ist dort katholischer Pfarrer. Er erinnert sich an die Trauungen der vergagenen fünf Jahre zurück – an eine ganz besonders. Denn die findet nach der Flutkatastrophe in einer Kirche mit Baustelle statt.
Celina de Cuveland

Im Ahrtal vor den Altar: Das kommt im Flutjahr nicht für viele infrage. Und auch danach dauert es eine Weile, bis sich Paare wieder das Ja-Wort geben. Wie Pfarrer Jörg Meyrer diese Zeit erlebte – eine Hochzeit blieb ihm besonders in Erinnerung. 

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Ein Thema ist in den Traugesprächen im Ahrtal immer präsent: die Flut. Das erlebt Jörg Meyrer. Er ist katholischer Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In diesem Jahr gibt es laut Meyrer viele Paare, die sich das Ja-Wort geben – doch das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.
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