Doch Konsequenzen für Pföhler? Opferanwalt Hecken ist bereit zum Gang nach Karlsruhe Frank Schmidt-Wyk 17.07.2026, 19:00 Uhr

i Rechtsanwalt Christian Hecken ( links) und Ralph Orth, Vater des Flutopfers Johanna, lassen nicht locker: Wenn es sein muss, wollen sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Gegen den früheren Ahr-Landrat Pföhler läuft noch ein Disziplinarverfahren, und aus Sicht des Opferanwalts Christian Hecken ist auch die strafrechtliche Aufarbeitung der Flutnacht noch nicht zu Ende.

Im Fall der in der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr ums Leben gekommenen Johanna Orth ist der Koblenzer Anwalt Christian Hecken bereit, alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen. Das heißt auch, im nächsten Schritt vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu ziehen.







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