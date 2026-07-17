Husten Sie mal? Diesen Spruch bekommen demnächst wieder Tausende junger Menschen zu hören. Auch am traditionellen Bundeswehrstandort Koblenz. Denn an Rhein und Mosel soll bald ein Musterungszentrum entstehen. Was potenzielle Rekruten dann erwartet.
Lesezeit 3 Minuten
In Koblenz sollen schon bald wieder potenzielle Rekruten auf ihre Wehrdiensttauglichkeit getestet werden. Die Stadt an Rhein und Mosel wird perspektivisch eines von 24 Musterungszentren in Deutschland, wie es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Verteidigungsministerium in Berlin heißt.