Freiwillige Wehrpflicht In Koblenz wird schon bald wieder gemustert Dirk Eberz 17.07.2026, 17:00 Uhr

i Künftig werden wieder alle jungen Männer gemustert, ob sie für die Bundeswehr tauglich sind. Jetzt wird die Infrastruktur dazu aufgebaut. Auch in Koblenz soll schon 2027 ein Musterungszentrum angemietet werden. Hannes P. Albert/dpa

Husten Sie mal? Diesen Spruch bekommen demnächst wieder Tausende junger Menschen zu hören. Auch am traditionellen Bundeswehrstandort Koblenz. Denn an Rhein und Mosel soll bald ein Musterungszentrum entstehen. Was potenzielle Rekruten dann erwartet.

In Koblenz sollen schon bald wieder potenzielle Rekruten auf ihre Wehrdiensttauglichkeit getestet werden. Die Stadt an Rhein und Mosel wird perspektivisch eines von 24 Musterungszentren in Deutschland, wie es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Verteidigungsministerium in Berlin heißt.







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