Bislang brauchten Promovierende der htw Saar einen Erstbetreuer an der Universität. Jetzt darf die Hochschule eigene Doktortitel vergeben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw Saar) in Saarbrücken darf künftig erstmals Doktortitel vergeben. Das Promotionszentrum «CO-TRANS – Co-Transformation of Humans, Technology & Society – Doctoral School» habe das entsprechende Recht dazu erhalten, teilte das saarländische Wissenschaftsministerium in Saarbrücken mit.

Bislang mussten Promovierende der htw einen Erstbetreuer an der Universität des Saarlandes finden. Die Landesregierung hatte die Promotionsverordnung bereits im Februar 2025 unterzeichnet. Die Verleihung des Promotionsrechts ist auf fünf Jahre befristet und wird nach vier Jahren evaluiert. Ein Zentrum braucht mindestens sechs forschungsstarke Professuren.

Nach Angaben der Hochschule bilden mehr als 20 Professorinnen und Professoren die Basis des Zentrums. Es gliedert sich in drei Cluster: Technology Systems & Lifecycles, Human Cognition & Interaction sowie Society Transformation & Impact. «Diese Entwicklung erweitert die wissenschaftlichen Möglichkeiten der htw saar, stärkt unseren Wissenschaftsstandort Saarland insgesamt und schafft neue Chancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs», erklärte Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD).

Das Saarland ist mit der htw saar nach Hessen, Thüringen und Berlin eines der Länder, in denen Fachhochschulen eigene Promotionsrechte erhalten. Das Land finanziert die Hochschule in den Jahren 2026 bis 2029 mit rund 161 Millionen Euro, ein Teil davon ist an Ergebnisse gebunden.