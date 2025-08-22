Ein Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Am Tag nach der Tat werten die Ermittler Spuren aus. Viele Fragen sind noch offen.

Völklingen (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten im Saarland laufen Ermittlungen zu den Umständen. Es werden zudem Spuren ausgewertet. Der Polizist war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt und festgenommen.

«Die Kollegen waren bis spät in die Nacht mit der Tatortarbeit beschäftigt», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Vorbereitungen zu den ersten Auswertungen des Spurenbilds liefen aktuell.

Zur Identität des Mannes sowie zu seinem Motiv konnte der Sprecher am Morgen zunächst weiterhin keine Angaben machen. Im Laufe des Tages werde es eine Pressekonferenz geben, kündigte er an.

Mehrfach auf Polizisten geschossen

Der getötete Polizist hatte gemeinsam mit einem Kollegen nach dem Überfall den mutmaßlichen Räuber zu Fuß verfolgt. Dabei kam es laut Polizei zu einem Gerangel, bei dem der Flüchtende einem der Beamten die Dienstwaffe entriss und mehrfach auf ihn schoss. Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei beim folgenden Schusswechsel getroffen. Er floh zunächst zu Fuß weiter, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.

Der Mann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nicht lebensgefährlich verletzt worden. Für den getroffenen Polizisten, der Berichten zufolge 34 Jahre alt war, kam jede Hilfe zu spät.

Innenminister kündigte sorgfältige Aufarbeitung an

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) hatte noch am Donnerstagabend die Polizeiinspektion in Völklingen besucht. «Wir werden die Angehörigen und die Polizeifamilie in dieser schweren Zeit bestmöglich unterstützen. Zugleich werden wir den Einsatzablauf sorgfältig aufarbeiten», teilte er mit.

Die Stadt Völklingen hat nach eigenen Angaben rund 40.000 Einwohner und zählt zu den größeren Städten im Saarland. Sie ist vor allem durch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekannt, einem ehemaligen Eisenwerk.

