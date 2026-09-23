Nach einer Bedrohungslage an der Saar-Uni sucht die Polizei stundenlang den Campus ab. Der Verdächtige bleibt unauffindbar. Was bisher bekannt ist.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einer Bedrohungslage zulasten von Beschäftigten der Universität des Saarlandes hat die Polizei den Campus in Saarbrücken mit starken Kräften durchsucht. Anlass war eine mögliche Sichtung des tatverdächtigen Mannes auf dem Gelände, wie die Polizei mitteilte. Die Suchmaßnahmen dauerten demnach mehrere Stunden an. Der Gesuchte sei nicht angetroffen worden, hieß es.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken ermittelt derzeit den Angaben zufolge wegen einer Bedrohung auf einer Internetplattform. Heute habe es eine vermeintliche Sichtmeldung der tatverdächtigen Person auf dem Gelände des Campus gegeben. Weitere Einzelheiten zum Inhalt der Drohung oder zu möglichen Betroffenen nannte die Polizei unter Verweis auf den Verfahrensschutz zunächst nicht. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.

Nach Angaben der Ermittler ergaben sich im weiteren Verlauf Hinweise darauf, dass sich die gesuchte Person außerhalb des Saarlandes aufhalten könnte. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Verdächtigen und zum zugrunde liegenden Sachverhalt dauern an.