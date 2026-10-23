Wetter
Polizeieinsätze wegen Sturms – Baum stürzt auf Stromleitung
Polizei
Polizei und Feuerwehr hatten wegen des Sturms im Saarland am Freitag an mehreren Stellen zu tun. (Symbolfoto)
Oliver Dietze. DPA

In Lebach wird ein Fußgänger von einem Werbeschild getroffen, in Neunkirchen fällt ein Baum auf eine Stromleitung. Auch auf eine Bahnstrecke wirkt sich das Wetter aus.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen Sturms mussten Polizei und Rettungskräfte im Saarland zu einer ganzen Reihe an Einsätzen ausrücken. Die Polizei in Saarbrücken zählte am Abend landesweit 59 Einsätze seit dem Mittag, wie ein Sprecher sagte. Bei 44 Einsätzen sei es um auf Straßen gestürzte Äste oder Bäume sowie um auf Fahrbahnen gewehte Bauzäune gegangen.

In Lebach sei ein Fußgänger von einem Werbeschild getroffen und leicht verletzt worden. In Neunkirchen fiel dem Sprecher zufolge gegen Mittag ein Baum in einer Seitenstraße auf eine Stromleitung. Auch hier habe es keine Verletzten gegeben. Für die Zeit der Bergung des Baumes sei der Strom für ein paar Gebäude abgeschaltet worden. Zuvor hatte der SR darüber berichtet.

Bahn sperrt Strecke

Die Deutsche Bahn sperrte wegen des Sturms die sogenannte Obere Saarstrecke. Die Saarbahn-Linie 1 konnte deswegen nicht zwischen Brebach und Saargemünd fahren, wie die Saarbahn GmbH mitteilte. Wie lange die Sperrung dauert, war zunächst noch unklar. Auf einem anderen Abschnitt zwischen Etzenhofen und Lebach durften Züge nur mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs sein.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-885054/1

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