Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines Einsatzfahrzeugs in Mainz laufen die Ermittlungen der Polizei wegen Brandstiftung. Der geparkte Polizeibus war in der Nacht zum vergangenen Samstag neben einer Polizeidienststelle in Brand geraten. Nach der ersten Einschätzung eines Sachverständigen könne ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, teilten die Ordnungshüter mit. Daher müsse von einer Brandstiftung ausgegangen werden.

Auf einer Internetplattform sei ein Schreiben aufgetaucht, in dem sich eine Gruppierung zu der Tat bekannt habe. Darin werde die Brandstiftung an dem Polizeifahrzeug in einen Zusammenhang mit den aktuellen bundespolitischen Entscheidungen zu Grenzkontrollen gestellt. Die Echtheit und die Hintergründe des Schreibens werden derzeit geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen, richteten sich aber bislang nicht gegen eine konkrete Person.