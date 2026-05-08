Die Einsatzkräfte haben keine Hinweise auf Tote oder Verletzte bei der Geiselnahme in Sinzig. Vorsichtshalber wird aber eine Rettungsstation aufgebaut.

Sinzig (dpa) – Bei der weiter andauernden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig sind nach Erkenntnissen der Polizei wohl keine Kunden unter den Geiseln. Es gebe auch keine Erkenntnisse über Tote oder Verletzte. «Der Einsatz läuft nach wie vor, die Lage ist statisch. Es handelt sich um eine Geiselnahme, das kann dauern», sagte ein Polizeisprecher.

Angaben über das Vorgehen der Einsatzkräfte wurden nicht gemacht. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob Kontakt zu den Geiselnehmern besteht.

Im Pfarrheim St. Peter wird derzeit eine Rettungsstation aufgebaut, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Es werden rollbare Liegen vorbereitet. Vor dem improvisierten Lager stehen Autos des Katastrophenschutzes Ahrweiler und des DRK. Einsatzkräfte bereiten sich auf den Ernstfall vor. Einem Sprecher zufolge handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er sprach von einem Verbands- beziehungsweise Behandlungsplatz.