Ein 38-Jähriger wird mit schweren Kopfverletzungen in Bernkastel-Kues gefunden. Was weiß die Polizei?

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Mit schweren Kopfverletzungen ist ein Obdachloser in Bernkastel-Kues auf dem Gehweg liegend gefunden worden. Der 38-Jährige war laut Polizei hilflos und nicht mehr ansprechbar. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Mann zuvor aufgefallen ist. Von einem Fremdverschulden wird nach ihren Angaben zunächst nicht ausgegangen, es werde aber auch nicht ausgeschlossen.

Der auf der Straße lebende 38-Jährige ist der Polizei zufolge in Bernkastel-Kues schon häufiger hilflos oder mit «auffälligem Verhalten» beobachtet worden.

