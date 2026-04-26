Einsatz
Polizei stoppt Mann in Park mit Elektroschockgerät
Polizei
Die Polizei stoppte den Mann in dem Park in Landau mit einem Elektroschockgerät. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Ein Mann sorgt mit einem Messer in einem Park in Landau für Aufregung. Die Polizei setzt ein Elektroschockgerät ein und bringt den Mann anschließend in eine psychiatrische Klinik.

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Landau in der Pfalz (dpa/lrs) – Mit einem Elektroschockgerät haben Polizisten in einem Park in Landau in der Pfalz einen Mann gestoppt, der bei anderen Parkbesuchern mit einem Messer in der Hand für Angst gesorgt hat. Da sich der 48-Jährige am Nachmittag in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden, teilten die Beamten mit.

Der Mann sei aufgefallen, weil er ein Messer in der Hand gehalten und verwirrt gewirkt habe. Polizisten forderten ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe mehrfach auf, sich auf den Boden zu legen. Da der diese Aufforderung jedoch ignoriert habe, sei ein Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt worden. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden, hieß es von der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:260426-930-996709/1

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